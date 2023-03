Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (374) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Am Freitagvormittag (24.03.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Sachsen b. Ansbach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Unteren Walkmühle. Sie durchwühlten Schränke und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Die Kriminalpolizei führte Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell