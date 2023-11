Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Haftstrafe durch Zahlung der Geldstrafe umgangen

Pasewalk /Pomellen (ots)

Ein 40jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde in den frühen Morgenstunden des 27.11.2023 als Mitreisender in einen PKW Audi A3 mit polnischen Kennzeichen im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrolle auf der BAB 11 Höhe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen durch Unterstützungskräfte der Bundespolizeiinspektion Flensburg in Fahrtrichtung Berlin kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft München wegen der Straftat Erschleichen von Leistungen. Durch die Zahlung der festgelegten Geldstrafe von 900,00EUR und 77,50EUR Kosten ersparte er sich die alternativ angesetzte Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen und konnte so seine Reise weiterführen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell