Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: 31-jähriger mit Schusswaffe unterwegs

Oberkörperfrei und mit einer Schusswaffe im Hosenbund war am Donnerstagabend ein 31-Jähriger in Öhringen unterwegs. Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein bewaffneter Mann im Bereich des Öhringer Bahnhofs unterwegs sei. Bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwägen gelang es schließlich, den Mann auf dem Pausenhof der Schillerschule ausfindig zu machen. Beim Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Mann, konnte jedoch wenig später im Bereich der Büttelbronner Straße eingeholt werden. Hier Griff der Mann zunächst mit einer Hand an die im Hosenbund steckende Waffe. Erst als die Polizeibeamten als Antwort hierauf lautstark den polizeilichen Schusswaffengebrauch androhten gab der Mann auf, legte sich auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Waffe um Schreckschusspistole handelte. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten außerdem Betäubungsmittel. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

