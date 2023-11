Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen in Offenburg

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern in Offenburg zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle im Stadtgebiet bestand gegen einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung. Er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 21-tägige Haftstrafe abwenden. Ins Gefängnis hingegen musste ein 32-Jähriger, der am Bahnhof kontrolliert wurde. Der deutsche Staatsangehörige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht. Er wurde zur Verbüßung einer 50-tägigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

