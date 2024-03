Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aus Flasche getrunken und ins Regal zurückgestellt

Kaiserslautern (ots)

Durst verspürte am Mittwochnachmittag, 20. März, ein 24-Jähriger in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße. Er holte sich eine Getränkeflasche aus dem Regal, trank daraus und stellte diese wieder zurück. An der Kasse zahlte der Mann zwar seine anderen Einkäufe, aber nicht die angebrochene Flasche. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

