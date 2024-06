Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fahrer von silbernem Pkw gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Öhringen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Pkws. Gegen 13.40 Uhr befuhr die 31-jährige Lenkerin eines Hyundai die Landesstraße 1036 von Neuenstein in Richtung Öhringen. Auf Höhe Untersöllbach kam ihr der silberne Pkw entgegen, der so weit nach links kam, dass die beiden Außenspiegel miteinander kollidierten. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter in Richtung Neuenstein ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Einbruch in Elektrofachmarkt - Wer hat etwas gesehen?

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Elektrofachgeschäft in der Öhringer Austraße. Der oder die Täter lösten um 2.47 Uhr beim Eindringen den Alarm aus, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Austraße gemacht? Hinweise gehen unter der Rufnummer 07941 9300 an die Polizei Öhringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell