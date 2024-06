Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Fahrzeug während Einkauf beschädigt - Verursacher gesucht

Am vergangenen Freitag wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in Creglingen ein Fahrzeug beschädigt, der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. In der Zeit zwischen 16.55 Uhr und 17.10 Uhr parkte eine 39-Jährige ihren Skoda auf dem Kundenparkplatz in der Bad Mergentheimer Straße. In diesem Zeitraum verursachte der bislang Unbekannte den Schaden und flüchtete im Anschluss. Die Polizei Bad Mergentheim sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 07931 54990 zu melden.

