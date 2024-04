POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B 64, Höhe Kläranlage Bad Gandersheim

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schönhagen, B 497, Neuhäuser Straße/Ecke Schmachtstraße, Montag, der 29.04.2024, 15:10 Uhr Eine 32- jährige PKW Fahrerin aus Holzminden befuhr die o.a. Straße aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Hierbei übersah sie den Bremsvorgang des vor ihr fahrenden Pkw's und fuhr auf dieses auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

