Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Einbrüche mit Diebstahl und Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, Heinrich-Wiebe-Straße; OT Vahle, Pläckenweg; OT Offensen, Bramburger Straße, zwischen Donnerstag, dem 25.04.2024, 16:30 Uhr und Montag, dem 29.04.2024, 07:30 Uhr Mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen verzeichnete die Polizei in Uslar. Im o.g. Zeitraum gelangten unbekannte Täter mittels Aufhebeln eines Fensters in das Innere der Kindertagesstätte. Zu einem Entwendungsschaden kam es jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. In Offensen kam es ebenfalls zu einem versuchten Einbruchdiebstahl, bei dem das Garagentor durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Auf einem Firmengelände in Vahle wurde, aus einer Fahrerkabine eines Baggers, ein Funkgerät und ein Rotationslaser entwendet. Hier ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar. Tel. 05571-80060.

