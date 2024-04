Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kellerraum überflutet

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Erneut wurde ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Holzmindener Straße (B 64)/Ecke Hainbergstraße Ziel einer Sachbeschädigung. Wurde im März das Schloss der Eingangstür mittels Klebstoff unbrauchbar gemacht, so hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 16.04.24 bis zum 23.04.24 durch die Kellertür Zugang zu dem Haus verschafft. Dort wurde ein Ablassventil geöffnet, sodass ungehindert Wasser in den Kellerraum laufen konnte. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zu dem Sachverhalt Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Kreiensen (05563-999130) oder melden sich bei der Polizei Einbeck (05561-31310).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell