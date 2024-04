Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand im Seniorenheim

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 26.04.2024 kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim im Deinerlindenweg in Einbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Krankenbett in dem unbelegtem Zimmer in Brand geraten und konnte durch die FFW Einbeck schnell gelöscht werden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Brandes zu klären

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell