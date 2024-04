Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkohol im Geschäft getrunken

Mechernich (ots)

Am Montag (15. April) öffnete eine 28-Jährige aus Bad Münstereifel in einem Supermarkt in der Straße Marienau in Mechernich gegen 8.30 Uhr eine Flasche Alkohol und trank diese noch im Supermarkt leer.

Auf Ansprache der Mitarbeiter war die Frau nicht bereit die Flasche zu bezahlen.

Gegenüber den Mitarbeitern sowie der Polizei machte die Frau falsche Angaben zu ihrer Person.

Da die Frau keine Ausweise mitführte, wurde sie zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache nach Schleiden gebracht.

