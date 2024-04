POL-EU: 388 Verkehrsteilnehmer erwischt - Nach illegalem Rennen wurden Fahrzeuge und Führerscheine sichergestellt

Blankenheim (ots) - Ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer aus Stolberg verursachte am Freitgnachmittag (12. April) gegen 15.30 Uhr einen Alleinunfall, als er mit seinem Pedelec auf einem Fahrradweg in der Koblenzer Straße wenden wollte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

