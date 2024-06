Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Werkzeug aus Container gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer in Bad Friedrichshall. Die Täter öffneten den in der Amorbacher Straße abgestellten Container auf bisher unbekannte Weise und nahmen die Werkzeuge an sich. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

Ilsfeld-Auenstein/ Abstatt: Motorräder gestohlen und wiedergefunden

In Ilsfeld-Auenstein und Abstatt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Motorräder von Unbekannten gestohlen. In Auenstein wurden in den Straßen "Im Mühlrain" und "Pfaffenhecke" eine Honda Africa Twin und eine Ducati Streetfighter entwendet. In Abstatt machten sich der oder die Täter an einem in der Oststraße geparkten Motorrad zu schaffen und stahlen dieses ebenfalls. Eine der Maschinen konnte schließlich in Köln geortet werden. Sie wurde dort, zusammen mit den anderen beiden gestohlenen Motorrädern, von der Kölner Polizei aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Flein: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Unfall am Donnerstagabend bei Flein endete mit Schäden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der Fahrer eines BMWs war gegen 21.15 Uhr mit seinem Wagen auf der L1100 von Flein in Richtung Ilsfeld unterwegs. In einer Kurve kurz nach dem Ortsausgang von Flein verlor der 24-Jährige vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 27 Jahre alte Lenker eines Transporters versuchte noch einen Unfall zu verhindern, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der BMW kollidierte daraufhin mit dem Ford Transit. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein hinter dem Transporter fahrender Dacia wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen zwar beschädigt, konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme aber fortsetzen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

