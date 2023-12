Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Holdorf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 07. Dezember 2023, gegen 07:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf entstanden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus Vechta mit einem BMW den linken Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In der eingerichteten Baustelle zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage musste er den Pkw aufgrund des regen Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen. Hinter ihm kamen ein 20-Jähriger aus dem Kreis Osnabrück mit einem Mazda und ein 54-Jähriger aus Steinfurt mit einem VW zum Stehen. Eine 22-Jährige aus dem Kreis Osnabrück reagierte zu spät und fuhr mit einem Volvo auf den VW des 54-Jährigen auf. In der Folge wurden die bereits stehenden Fahrzeuge gegeneinander geschoben. Unmittelbar nach diesem ersten Zusammenstoß fuhr ein 42-Jähriger aus dem Kreis Vechta mit einem Kombi gegen den Pkw der 22-Jährigen.

Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, verzichtete vor Ort aber auf eine ärztliche Behandlung. Ihr Volvo, der vor ihr zum Stillstand gekommene VW und der Kombi des 42-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 35.000 Euro. Bis zur Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrzeuge, die sich hinter der Unfallstelle aufgestaut hatten, wurden einspurig vorbeigeleitet. Im Anschluss wurde der reguläre Verkehr in Richtung Norden über die Fahrspur eines angrenzenden Parkplatzes geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell