Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Festnahme nach Einbruch in Lager

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Emmerich (ots)

Am Dienstag (25. Juni 2024) gegen 13:48 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Lagerhalle in Emmerich an der Reeser Straße informiert. Vom Tatort sollte eine männliche Person mit einem Pkw geflüchtet sein. Kräfte der Polizeiwache Emmerich konnten im Rahmen der Fahndung ein verdächtiges Fahrzeug feststellen und anhalten. Die Ermittlungen vor Ort und am Tatort ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen den 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Darüber hinaus führte der Mann das Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis und es ergab sich der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund dieser Feststellungen sowie der weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Emmerich erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl, der Mann wurde in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. (sp)

