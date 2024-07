Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Kindergarten: Täter entwenden Bargeld

Kalkar-Wissel (ots)

Im Zeitraum von Freitag (12. Juli 2024), 14:00 Uhr und Montag (15. Juli 2024), 06:55 Uhr kam es am Nejwittweg in Kalkar zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster eines Kindergartens auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

