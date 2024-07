Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Unbekannte brechen in Blumencenter ein

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In der Zeit von Samstag (13. Juli 2024), 17:30 Uhr, und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Blumencenter an der Querallee. Die Unbekannten näherten sich vermutlich über ein angrenzendes Feld dem Gebäude und hebelten dort die Eingangstür sowie das Fenster zum Büro auf. In Inneren öffneten sie gewaltsam weitere Türen und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob sie Beute gemacht haben, wird derzeit noch ermittelt.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

