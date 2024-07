PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Getränkeautomat aufgebrochen+++Unbekannter fährt 85-Jährigen an und flüchtet+++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++"Hakenkreuz" Graffiti an Pfarrhaus+++Heckscheibe von PKW zerstört

1. Getränkeautomat aufgebrochen,

Weilburg, Auf den Hohen Gräben, Montag, 29.07.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 30.07.2024, 10:00 Uhr

(ms) Zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Weilburg in ein Vereinsheim ein und entwendeten Münzgeld. Die Einbrecher näherten sich in der Straße "Auf den Hohen Gräben" aus unbekannter Richtung dem Vereinsheim und überstiegen einen Zaun, welcher das Grundstück umgibt. Anschließend hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten dadurch in das Gebäudeinnere. Dort brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entnahmen das Wechselgeld, in Höhe von etwa 100 Euro. Danach versuchten sie es bei einem weiteren Automaten, brachen jedoch ab und flüchteten im Anschluss. Durch den Einbruch entstand zudem ein erheblicher Sachschaden am Objekt, welcher auf circa 10.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Unbekannter fährt 85-Jährigen an und flüchtet, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Dienstag, 30.07.2024, 12:55 Uhr

(ms) Am Dienstagmittag kam es in Limburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei dem ein 85-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 12:10 Uhr erfasste auf einem Parkplatz in der Joseph-Schneider-Straße ein Unbekannter beim rückwärtigen Ausparken einen 85 Jahre alten Mann, welcher die Straße hinter dem Fahrzeug beging. Durch den Zusammenstoß fiel der Mann zu Boden und verletzte sich dabei am Ellenbogen und Hüfte. Daraufhin stieg der unbekannte Fahrer aus, entschuldigte sich bei dem Mann und gab an, diesen nicht wahrgenommen zu haben. Im Anschluss entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der verletzte 85-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem eine Passantin ihn auffand. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 60 Jahre alt, etwa 175cm groß, normale Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, hat dunkle Kleidung getragen. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten handelt es sich vermutlich um ein dunkles Coupé. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person, Beselich, Bundesstraße 49, Dienstag, 30.07.2024, 20:22 Uhr

(ms) Am Dienstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 49 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 27-jähriger Mann befuhr mit seinem Mitsubishi gegen 20 Uhr die B 49 aus Weilburg kommend in Richtung Limburg. An der ersten Abfahrt nach Heckholzhausen bog der Mann ab und fuhr aus ungeklärter Ursache in der Rechtskurve geradeaus auf ein dort abgestelltes unbesetztes Pannenfahrzeug. Der 27-Jährige konnte noch selbstständig seinen Mitsubishi verlassen und legte sich verletzt hinter das Fahrzeug, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Zeugen sahen den Mann dort liegen und leisteten Erste Hilfe, bis ein Rettungswagen eintraf, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Der PKW war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

4. "Hakenkreuz" Graffiti an Pfarrhaus

Lindenholzhausen, Am Wingert, Freitag, 12.07.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2024, 20:05 Uhr

(ms) Im Zeitraum von Freitag, 12.07.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2024, 20:05 Uhr wurden in Lindenholzhausen Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen versprüht. Ein bislang unbekannter Täter sprühte auf eine Treppe und Wand des Dorfgemeinschaftshauses in der Straße "Am Wingert" ein silberfarbenes Graffiti, zudem ein circa 30 cm großes "Hakenkreuz" auf eine Podiumsstufe auf dem Gelände eines Pfarrhauses. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

5. Heckscheibe von PKW zerstört,

Eschofen, Vinzenz-Palotti-Straße, Dienstag, 30.07.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 31.07.2024, 01:00 Uhr

(ms) Zwischen Dienstagnachmittag uns Mittwochnacht zerstörten unbekannte Täter die Heckscheibe eines PKW. Der graue Peugeot parkte auf einem Parkplatz in der Vinzenz-Palotti-Straße. Der Täter schlug in diesem Zeitraum mittels stumpfen Gegenstands die Heckscheibe ein und flüchtete anschließend. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

