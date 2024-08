POL-LM: Beteiligter flüchtet nach Unfall+++Mann von Unbekannten zusammengeschlagen

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Beteiligter flüchtet nach Unfall+++Mann von Unbekannten zusammengeschlagen

Limburg (ots)

1. Beteiligter flüchtet nach Unfall,

Limburg, Bundesstraße 54, Mittwoch 31.07.2024, 18:30 Uhr (ms) Am Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 54 in Höhe Ahlbacher Spange ein Auffahrunfall, mit einer leichtverletzten Person. Eine 63 Jahre alte Frau fuhr gegen 18:30 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der B 54 aus Oberzeuzheim kommend in Richtung B 49 nach Limburg. Verkehrsbedingt musste eine vor ihr fahrende 69-Jährige in ihrem VW Caddy bis kurz vor Stillstand abbremsen. Die Fahrerin des VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte gegen das Heck ihrer Vorderfrau. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin des Seat leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Die 69-jährige Frau gab zudem an, dass sie so stark abbremsen musste, weil unmittelbar vor ihr ein schwarzer PKW, vermutlich ein VW Golf, kurz vor einer Verkehrsinsel heftig gebremst hatte. Nach dem Aufprall der beiden PKW hinter ihm fuhr der schwarze PKW einfach weiter. Ob dieser den Unfall bemerkte ist nicht sicher. Zeugen des Unfalls oder der Beteiligte selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der (06431) 9140-0 zu melden.

2. Mann von Unbekannten zusammengeschlagen, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 01.08.2024, 04:10 Uhr

(ms) Am frühen Mittwochmorgen wurde in Limburg ein 54-jähriger Mann körperlich angegriffen. Gegen 4 Uhr morgens kam es am Bahnhofsplatz zwischen dem 54-Jährigen und zwei Unbekannten zu verbalen Streitigkeiten. Einer der Täter gab dem Mann anschließend eine Kopfnuss, wodurch dieser Verletzungen im Mundbereich erlitt. Nach dem Angriff schlug der zweite Unbekannte auf den Geschädigten ein, wodurch dem Mann weitere Schmerzen zugefügt wurden. Der Täter des ersten Angriffs kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Vollbart. Der zweite Täter wird beschrieben als männlich, etwa 45 Jahre alt, blonde kurze Haare. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

