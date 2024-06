POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Itterbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten BMW X5. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

