Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Roller - Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

Ein brennender Roller in der Pettenkoferstraße wurde der Polizei am Mittwochnachmittag (19.06.2024, gegen 17:40 Uhr) gemeldet. Der Roller war zuvor in der Ernst-Lehmann-Straße gestohlen worden. Der Roller hatte einen Wert von rund 5.000 Euro. Wie hoch der durch das Feuer entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Haben Sie in der Zeit vom 18.06.2024, 0 Uhr, bis zum 19.06.2024, 6 Uhr, etwas Verdächtiges in der Ernst-Lehmann-Straße oder am Mittwochnachmittag in der Pettenkoferstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell