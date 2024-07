Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einkaufsmarkt- Unbekannte beschädigen Rolltor

Hiddenhausen (ots)

(sls) Als die Mitarbeiterin am Montagmorgen (22.7.) gegen 05.15 Uhr ihre Arbeit an einem Einkaufsmarkt an der Löhner Straße aufnehmen wollte, bemerkte sie ein beschädigtes Rolltor und informierte die Polizei. Das Rolltor ist der Zugang zu den Lagerräumen und befindet sich im hinteren Bereich des Gebäudeobjektes. Nach bisherigen Ermittlungen müssen bislang unbekannte Täter über den dortigen Sicherheitszaun geklettert sein, um an das Rolltor zu gelangen. In das Tor wurde ein großes Loch geschlagen und die Schaumstoffbeschallung abgerissen. In wie weit die Täter dann in den Lagerraum gelangten und dort Diebesgut mitnahmen, müssen die weiteren Ermittlungen und die Auswertung von Videomaterial zeigen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstagabend 20.00 Uhr bis zum Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Einkaufsmarkt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

