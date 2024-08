PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliches Überholmanöver+++Verfolgungsfahrt+++Einbruch REWE-Markt+++Randalierer+++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

65597 Hünfelden - L3022 zw. Werschau und Dauborn, Mittwoch, 31.07.2024, 15:05 Uhr

Am Mittwoch, 31.07.2024 überholte ein PKW einen langsam fahrenden Traktor und übersah hierbei ein entgegenkommendes Motorrad. Beim Wiedereinscheren stieß der PKW gegen Traktor und wurde beschädigt. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle, konnte zwischenzeitlich aber ermittelt werden. Allerdings fehlt von dem Motorradfahrer bisher jede Spur. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen auf den Grünstreifen verhindern. Er kam hierdurch nicht zu Fall, wurde aber eindeutig gefährdet und fungiert zudem als Zeuge. Der Motorradfahrer oder weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verfolgungsfahrt

Limburg bis Offheim, Samstag, 03.08.2024, 03:22 Uhr

Samstagnacht sollte in Limburg Offheim ein schwarzer 7er BMW mit Münchner Kennzeichen einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Dieser gab sofort Vollgas und flüchtete in halsbrecherischer Manier und mit zum Teil über 230 km/h über die Autobahn in Richtung Frankfurt. Bei seiner Flucht überfuhr er mehrere rote Ampeln. Das Fahrzeug verließ in Bad Camberg die Autobahn und flüchtete weiter in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass er auch im weiteren Verlauf noch weitere Verkehrsverstöße beging. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91 40 0 entgegen.

1. Verkehrsunfall auf der B54

B54 Höhe Oberzeuzheim, Samstag, 01.08.2024, 00:50 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es auf der B54 zu einem kuriosen Unfall. Beide fuhren bei ca. 80 km/h mit geringem Abstand hintereinander her, als das vorausfahrende Fahrzeug plötzlich unvermittelt stark abbremste. Es kam zum Auffahrunfall, den der Aufgefahrene der Polizei meldete. Dessen Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der andere PKW entfernte sich von der Unfallstelle - die Fahrerin meldete sich erst am Vormittag bei der Polizei. Ursache für das Bremsen sei gewesen, dass sie bei dem Automatikfahrzeug die nicht vorhandene Kupplung habe treten wollen. Den Unfall selbst habe sie durch den Schock nicht bemerkt, jedoch am Morgen den Schaden gesehen und es daher vermutet. Nun wird dennoch wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Den Aufgefahrenen erwartet nichtsdestotrotz ein Bußgeld wegen zu geringen Abstands.

4. Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch im Rewe, 65589 Hadamar, Freitag, 02.08.2024, 16:30 Uhr

Immer wieder verhielt sich ein bis dato unbekannter Kunde des Rewe-Marktes in Hadamar belästigend und aggressiv, bis er schließlich Hausverbot erhielt. Dies missachtete er am Freitag und verhielt sich erneut wie die Axt im Walde. Er zündete eine Konfettikanone, warf Blumenkübel in den Eingangsbereich, beleidigte den Marktleiter aufs Übelste und drohte ihm. Beim Versuch, sein Hausrecht durchzusetzen und den Randalierer aus dem Markt zu drängen, kam es zum Gerangel, bei dem beide leicht verletzt wurden. Der Angreifer konnte dieses Mal von einer Polizeistreife festgenommen werden. Es wurden Strafanzeigen wegen diverser Delikte gefertigt.

5. Hund bringt ältere Dame zu Sturz

65627 Elbtal-Heuchelheim, Samstag, 03.08.2024, 10:00 Uhr

Auf einem Feldweg in Heuchelheim wurde eine ältere Dame durch einen Hund zu Sturz gebracht. Dieser war zwar angeleint, konnte die Spaziergängerin jedoch anspringen, sodass diese stürzte und hierbei unglücklich mit dem Rücken auf einer Mauer landete. Durch die vor Ort geeilte Streife konnte der Hundehalter kontrolliert und die Personalien festgestellt werden. Die Gefallene erstattet Anzeige wegen Körperverletzung.

6. Einbruch in Rewe-Markt Kubach

35781 Weilburg, Auf der Platte, Samstag, 03.08.2024, 00:54 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag nutzten Einbrecher die Dunkelheit und brachen über einen Dacheinstieg in den REWE-Markt in Weilburg-Kubach ein. Gegen 00:54 Uhr informierte die Sicherheitsfirma die Polizei, da in dem Markt ein Alarm ausgelöst wurde. Die unbekannten Täter verschafften sich über das Dach des Marktes Zugang zum Markt und der Bäckerei und beschädigten dabei sämtliche Deckenplatten. Als durch die Bewegungen im Innenraum der akustische Alarm auslöste, verließen die Täter blitzartig den Markt. Beute machten die unbekannten Täter nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg (06431/9140-0) in Verbindung zu setzen.

