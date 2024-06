Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell gefahren, unkooperativ und provozierend

Hagen-Emst (ots)

Nachdem ein 83-Jähriger am Dienstag (25.06.) auf der Eppenhauser Straße durch Polizisten mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde, verhielt sich der Senior bei der Kontrolle unkooperativ und provozierend. Gegen 15.30 Uhr war der Hagener in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach Abzug der Toleranz konnte er mit 16 km/h zu schnell gemessen werden. Die Anhaltesignale der Beamten nahm er augenscheinlich erst spät wahr, sodass er eine Vollbremsung einleitete und zunächst ein paar Sekunden auf der Straße anhielt. Die Polizisten baten ihn per Handzeichen darum auf einen angrenzenden Parkplatz zu fahren. Während der Kontrolle entgegnete der Mann nach dem Hinweis, in Zukunft genauer auf die Beschilderung und die damit vorgegeben Geschwindigkeit zu achten den Satz: "Mal schauen ob ich in Zukunft langsamer fahre". Nach Abschluss der Kontrolle verließ er den Parkplatz. Dabei schaute er sich nicht um, um mögliche vorrangsberechtigte Verkehrsteilnehmer durchfahren zu lassen. Auf Höhe eines Beamten gab er stattdessen mit aufheulendem Motor Vollgas. Lediglich ein paar Minuten später fuhr der 83-Jährige mit seinem Smart hupend an den Polizisten vorbei und übertrat erneut die Geschwindigkeit. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten die Polizisten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt um überprüfen zu lassen, ob der Hagener weiterhin geeignet ist, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen. (arn)

