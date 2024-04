Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht vom rechten Weg abgekommen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am späten Abend des Ostersonntag, genauer gesagt gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 60jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Nissan die Landesstraße aus Leinefelde kommend in Richtung Heiligenstadt. Am Kreisverkehrsplatz vor Heiligenstadt verlässt der Fahrzeugführer mit seinem Gefährt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Einfluss von Betäubungsmitteln die Fahrbahn und steuert sein Fahrzeug auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs wo es anschließend zum Stillstand kommt. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. An Teilen der Verkehrseinrichtungen sowie am Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von cirka 6.000,- EUR.

