LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Unstruttal (ots) - Am Sonntag, 31.03.2024, wurde gegen 21 Uhr festgestellt, dass der Zaun eines Grundstücks am Bickenrieder Weg in Unstruttal/Lengefeld beschädigt ist. Der Grundstückseigentümer informierte die Polizei. Die aufnehmenden Beamten konnten anhand der Spurenlage feststellen, dass der Schaden durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurde, z.B. einen Traktor oder Lkw. Insgesamt sind 7,5 m Zaun betroffen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000 EUR. Zu dem Unfall ...

