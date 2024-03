Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Verletzten

Eichsfeld (ots)

In Teistungen ereignete sich am Samstag, 30.03.2024 gegen 11:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 33-jährige Fahrer eines Motorrades BMW befuhr die B247 aus Richtung Gerblingerode kommend in Richtung Teistunger Ortsmitte. Der vor ihm fahrende Mercedes-Fahrer wollte nach links "Zum Pappelgraben" abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der Motorrad-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Duderstadt gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock, medizinische Hilfe war nicht vonnöten. Das Motorrad musste in der Folge abgeschleppt werden. Aber auch am Mercedes entstand Sachschaden.

