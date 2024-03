LPI-NDH: Unfall Mutter mit Sohn

Mühlhausen (ots) - Am Freitag, 29.03.2024 um 18:28 Uhr, kam es in Mühlhausen auf dem Kiliansgraben zu einem Verkehrsunfall. Der 39 jährige Fahrer eines Ford übersah das der vor ihm fahrende VW Golf verkehrsbedingt anhalten musste. So kam es an der Kreuzung Kiliansgraben/Kreuzgraben zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, da der Ford auf den stehenden Golf auffuhr. Die 59 jährige Golffahrerin klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, wollte aber selbständig einen ...

