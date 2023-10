Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Jugendliche attackieren Mann - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Jugendliche griffen am Sonntagabend (01.10.2023) gegen 21.30 Uhr einen 56 Jahre alten Mann an, nachdem es am Bahnhof in Marbach am Neckar bereits zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Der Streit verlagerte sich dann in den angrenzenden L´Isle d´Adam-Park. Dort schubste ein 13 bis 14 Jahre alter Jugendlicher den Mann zunächst und trat dann auf den am Boden liegenden 67-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen in Richtung Neckar und ließen den leicht verletzten Mann zurück. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen etwa 160 cm großen Jugendlichen mit dunklen Locken gehandelt haben. Er trug ein französisches Fußballtrikot mit der Rückennummer "9". Sein Begleiter soll ebenfalls 13 bis 14 Jahre alt gewesen sein. Er war mit einem beigen Pullover bekleidet. Beide hatten eine südländische Erscheinung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

