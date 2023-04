BPOL-KL: Ohne Fahrschein in die JVA

Wörth (ots) - Am Abend des 17. April 2023 flüchtete ein Mann am Hauptbahnhof in Wörth erst in eine Gaststätte und von dort aus einem Fenster als er die Streife der Bundespolizei erblickte. So entzog er sich zunächst der polizeilichen Kontrolle, konnte nach kurzer Zeit nach einem Bürgerhinweis aber erneut im Hauptbahnhof in Wörth angetroffen werden. Die Überprüfung der Personalien des 44-jährigen Mannes aus ...

mehr