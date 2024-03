Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall am Kreisverkehr

Artern (ots)

Am Ostersamstag ereignete sich gegen 20:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr nahe der Anschlussstelle der Autobahn 71 bei Artern. Der 33jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel überfuhr hierbei auf der L1172 in Richtung Artern fahrend zunächst eine kleine Verkehrsinsel und schließlich die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Hierbei wurden sowohl er als auch seine 37jährige Beifahrerin zum Glück nur leicht verletzt. Der Pkw war hingegen so schwer beschädigt, dass er durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen werden musste. Zum Abbinden von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten wurde außerdem die Feuerwehr zum Einsatz gerufen. Bei der weiteren Unfallaufnahme wurde Atemalkohol beim Fahrzeugführer festgestellt. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, so dass schließlich die durchgeführte Blutentnahme darüber Aufschluss geben wird, wie ursächlich eine gegebenfalls vorliegende Alkoholisierung für den Verkehrsunfall war.

