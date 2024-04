LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Mühlhausen (ots) - Am Sonnabend, 30.03.3024, um 10:25 Uhr meldete sich eine 21 jährige Frau aus Mühlhausen bei der Polizei. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Görmarstraße. Diese hatte am Freitagabend ihren Kinderwagen im Hausflur, unter der Treppe, abgestellt. Diser wurde entwendet. Die junge Frau gab den Wert mit ca. 500 Euro an. Der Kinderwagen ist schwarz/dunkelblau. Hinweise und Beobachtungen aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Mühlhausen unter der ...

mehr