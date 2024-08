PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Motoroller gestohlen+++Diebstahl von Zweirad

Limburg (ots)

1. Motoroller gestohlen,

Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz Montag, 05.08.2024, 18:15 Uhr bis Dienstag, 06.08.2024, 17:00 Uhr

(ms) Zwischen Montagabend und Dienstagabend wurde in Bad Camberg ein Roller entwendet. Ein Unbekannter betrat den Parkplatz in der Straße "Caspar-Hofmann-Platz" linksseitig des Bahnhof Bad Camberg. Dort stahl der Täter einen abgestellten orange farbenen Motoroller der Marke "Rallox" und flüchtete anschließend mitsamt Roller in unbekannte Richtung. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl von Zweirad,

Probbach, Brunnenstraße, Montag, 05.08.2024, 05:31 Uhr bis 05:44 Uhr

(ms) Am frühen Montagmorgen wurde in Probbach ein Kleinkraftrad gestohlen. Gegen 05:30 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter zu einem in der Brunnenstraße abgestellten weißen Roller der Marke "REX". Anschließend flüchtete der Dieb auf dem entwendeten Zweirad in unbekannte Richtung. Die Polizeistation in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06471) 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell