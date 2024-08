PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Kripobeamte schlagen Gruppe brutal zusammen +++ Verkehrsunfallflucht +++ Betrug auf Parkplatz

Limburg (ots)

1. Falsche Kripobeamte schlagen Gruppe brutal zusammen, Limburg-Linter, Jahnstraße, Dienstag, 06.08.2024, 01:20 Uhr

(ms) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Limburg vier Personen von falschen Polizeibeamten überfallen und brutal attackiert. Gegen 01:20 Uhr trafen sich die vier Geschädigten, ein 28-Jähriger, ein 30-Jähriger, ein 32-Jähriger und ein 34-jähriger Mann, auf einem Sportplatz in Linter. Am Treffpunkt hielten plötzlich zwei schwarze SUV und ein weiterer unbekannter PKW. Anschließend stiegen mindestens sieben vermummte Täter aus den Fahrzeugen, bewaffnet mit Golfschlägern und Reizgas. Die maskierten Personen gaben sich den Geschädigten gegenüber als Beamte der Kriminalpolizei aus und zwangen sie dazu, sich auf den Boden zu legen. Die Täter schlugen daraufhin mit Golfschlägern auf die Männer ein und setzten zudem Reizgas ein. Durch den Angriff zogen sich die Geschädigten teilweise schwere Verletzungen zu. Im Anschluss stiegen die Angreifer in ihre Fahrzeuge und flüchteten in Richtung der Bundesstraße 417. Mehrere Zeugen konnten das Geschehen beobachten und die Polizei verständigen. Als die Beamten eintrafen, befanden sich bereits keine Personen oder Fahrzeuge mehr vor Ort, auch von den Verletzten fehlte zunächst jegliche Spur. Am Tatort konnte unter anderem ein abgebrochener Golfschläger sichergestellt werden. Zwischenzeitlich wurde die Rettungsleitstelle über drei verletzte Personen in der Franz-Schubert-Straße informiert. Bei den Verletzten handelte es sich um die Geschädigten des Angriffs, welche umgehend durch Rettungskräfte erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht wurden. Ihm Rahmen der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Hinweise bezüglich der vermummten Personen und den geflüchteten schwarzen Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Weinbach, Landesstraße 3021, Montag, 05.08.2024, 19:15 Uhr

(ms) Montagabend kam es auf der Landesstraße 3021 zwischen Weinbach-Freienfels und Weinbach zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa die L3021 von Freienfels kommend in Richtung Weinbach. Ihr kam auf der Landstraße ein unbekannter weißer PKW entgegen. Der Unbekannte geriet auf die Gegenfahrbahn der Geschädigten, woraufhin die Frau ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Es entstand Sachschaden am Corsa, die beiden Fahrzeuge haben sich jedoch nicht berührt. Anschließend entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer des weißen PKW unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

3. Betrug auf Parkplatz,

Limburg, Mundipharmastraße Freitag, 26.07.2024 bis Montag, 05.08.2024

(ms) Am vergangenem Wochenende fand in Limburg ein Betrug statt, bei dem eine Person um mehrere Hundert Euro erleichtert wurde. Ein 35-jähriger Mann wurde auf einem Parkplatz in der Mundipharmastraße von einer männlichen Person angesprochen. Dieser teilte mit, dass er aus London wäre und ihm aus seinem Auto Dokumente, Bargeld und Geldkarten entwendet wurden. Des Weiteren brauche er Geld, um eine Autofähre bezahlen zu können. Daraufhin ging der Geschädigte mit dem Täter zu einem Bankautomaten, hob 500 Euro ab und händigte das Bargeld aus. Der Betrüger ließ den 35-Jährigen zuvor glauben, dass er ihm den Betrag bereits online überwiesen habe. Das angeblich im Vorhinein überwiesene Geld hat der Geschädigte jedoch nie erhalten. Der Täter wird als männlich, circa 185cm groß, 30-35 Jahre alt, schlank mit einem etwas breiterem Kreuz beschreiben. Er gab sich als Engländer aus, hatte schwarze kurze gelockte Haare und trug einen grauen Pullover sowie eine schwarze kurze Hose. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des Täters unter der (06431) 9140-0 entgegen.

