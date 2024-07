Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Widdig: 32-Jähriger von mehreren Tatverdächtigen in Wohnung verletzt

Bornheim (ots)

Bislang unklar ist der genaue Geschehensablauf sowie die Identität mehrerer Tatverdächtiger eines Körperverletzungsdeliktes, das sich am Dienstagabend (09.07.2024) in einer Wohnung an der Römerstraße in Bornheim-Widdig ereignet haben soll.

Gegen 22:00 Uhr hatte dabei ein 32-Jähriger den Polizeinotruf gewählt und berichtet, dass er soeben in der Wohnung eines 40-jährigen Bekannten von bis zu acht Männern über einen längeren Zeitraum hinweg festgehalten, verletzt und bedroht worden sein soll. Nach bisherigem Sachstand sollen die Unbekannten die Wohnung des Bekannten bereits am Nachmittag betreten und diesen ebenfalls bedroht haben. Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass Geldschulden des 32-Jährigen bei den Tatverdächtigen im Hintergrund stehen könnten. Während der Geschädigte in Bornheim festgehalten wurde, sollen einige der Männer dessen Kölner Wohnung betreten und dort Bargeld entwendet haben. Unmittelbar danach verließen die in Bornheim verbliebenen Tatverdächtigen die Wohnung des 40-Jährigen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tatverdächtigen am Dienstag an der Römerstraße in Widdig beobachtet hat oder Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Mit Blick auf die tatbeteiligten Personen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass der Sachverhalt mit den Geschehnissen, die sich in den vergangenen Wochen u.a. in Köln ereignet haben, im Zusammenhang steht (siehe dazu die Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln vom 08.07.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5818525).

