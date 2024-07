Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Brenig/Swisttal-Heimerzheim: Pkw musste in Graben ausweichen - Weißer Kleinwagen flüchtig

Bornheim, Swisttal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 182 zwischen Swisttal-Heimerzheim und Bornheim-Brenig sucht die Bonner Polizei nach dem bislang unbekannten Fahrzeugführenden eines weißen Kleinwagens.

Das Fahrzeug soll am Freitagmorgen (05.07.2024) gegen 05:35 Uhr aus Brenig kommend auf der L 182 in Richtung Heimerzheim unterwegs gewesen sein und in einer Kurve trotz durchgezogener Linie einen Lkw überholt haben. Ein 58-Jähriger, der in der Gegenrichtung unterwegs war, musste dem auf seiner Fahrspur überholenden Kleinwagen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und blieb in einem Graben stehen. Verletzt wurde er nicht. Am Pkw des 58-Jährigen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Konkrete Beschreibungsmerkmale zu dem oder der Fahrzeugführer/in liegen bislang nicht vor. Bei dem Kleinwagen könnte es sich nach Zeugenangaben um einen Seat gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den/die unbekannte/-n Unfallbeteiligte/-n, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. Darüber hinaus werden weitere mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Pkw geben können gebeten, die Ermittler unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

