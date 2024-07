Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Nörtener Straße, Freitag, 28.06.2024, 13.15 Uhr - Montag, 01.07.2024, 07.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum entwendete mindestens eine bislang unbekannte Person mehrere Liter Diesel im Wert von rund 300,00 Euro aus dem Tank eines LKW und eines Baggers. Die beiden Fahrzeuge waren in dem Tatzeitraum auf einer Baustellen in der Nörtener Straße abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell