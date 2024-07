Einbeck (ots) - Dassel (rod) Am Montag, den 01.07.2024, kam es im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in der Straße An der Bummelwiese in Dassel zu einer Ölverschmutzung. Dabei luden zwei bislang unbekannte Personen drei alte Öltanks von einem Grundstück in ihren weißen Sprinter mit auswärtigem Kennzeichen und entleerten die Altölreste zuvor unerlaubter Weise auf dem Grundstück. Das Öl floss dann über die Grundstücksausfahrt auf die Straße und musste durch die ...

