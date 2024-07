Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorroller entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Montag, 01.07.2024, 13.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person entwendete den vor einem Mehrfamilienhaus in der o.g. Straße geparkten Roller eines 50-jährigen Norheimers. Die unbekannte Person überwand auf nicht näher bekannte Art und Weise die Wegfahrsperre des Kleinkraftrades, um den Roller beweglich zu machen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der Roller bei den Fahrradständern eines Supermarkt-Parkplatzes in der Göttinger Straße abgestellt. Der unter dem Sitz verstaute Motorradhelm konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell