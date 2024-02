POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - In der Nacht auf Dienstag (27.2.) beschädigten Unbekannte zwei Fensterscheiben einer Gaststätte in der Dieburger Straße. Unbemerkt und unerkannt flüchteten sie und hinterließen einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittler des Kommissariats 43 aus Darmstadt wenden sich nun an die Bevölkerung. Wer hat in diesem Zusammenhang ...

