POL-BN: Tödlicher Verkehrsunfall in Meckenheim - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - Am 03.07.2024, in dem Zeitraum zwischen 04:30 und 23:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Oelbergringweg in Königswinter-Ittenbach ein. Nach der Spurenlage hatten sich die Einbrecher, nachdem sie zunächst vergeblich an der Haustüre gehebelt hatten, sich durch das Einschlagen ...

