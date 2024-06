POL-EL: Schüttorf - Sachbeschädigung in einem Bus durch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter in der Elisabethstraße in Nordhorn zwischen 2.30 und 3.30 Uhr die Scheibe eines Opel eingeschlagen. Sie entwendeten unter anderem eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

