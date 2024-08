PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 100 Liter Diesel aus LKW gestohlen+++Verdächtiger Roller angehalten

Limburg (ots)

1. 100 Liter Diesel aus LKW gestohlen,

Limburg, Bundesstraße 49 Donnerstag, 08.08.2024, 02:08 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg Kraftstoff aus einem Fahrzeug entwendet. Gegen 2 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter Täter einem LKW, welcher auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 49 stand. Danach öffnete der Täter den Tank des LKW und saugte circa 100 Liter Diesel ab. Im Anschluss flüchtete der Dieb mit einem weißen Mercedes Sprinter in Richtung Limburg. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

2. Verdächtiger Roller angehalten,

Selters (Taunus), Wasserhäuschen "Am Börnchen", Mittwoch, 07.08.2024, 18:43 Uhr

(ms) Am Mittwochabend stellten Polizeibeamte in Selters ein als gestohlen gemeldetes Zweirad sicher. Gegen 19 Uhr wurden Polizisten von einer Zeugin auf einen verdächtigen Motorroller aufmerksam gemacht. Dieser sei in einem auffälligen Silber lackiert und ohne Kennzeichen von zwei Personen durch die Ortschaft gefahren worden seien. Der beschriebe Roller konnte auf einem Supermarkt Parkplatz gefunden und beide Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 28-jährigen Mann. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller in Runkel als gestohlen gemeldet war. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Ein dort durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Betäubungsmittel an, der Mann wurde zwecks einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell