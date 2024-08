PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: E-Bike aus Garage gestohlen+++Handydiebstahl+++Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Limburg (ots)

1. E-Bike aus Garage gestohlen,

Weilburg, Laimbacher Weg, Mittwoch, 07.08.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 08.08.2024, 14:00 Uhr

(ms) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag wurde in Weilburg ein E-Bike gestohlen. Ein unbekannter Dieb verschaffte sich in dem genannten Zeitraum Zutritt zu einer Garage in der Straße "Laimbacher Weg". Dort hebelte der Täter eine Eingangstür zur Garage auf und entwendete ein graues E-Bike der Marke "M1-Erzberg" im Wert von etwa 7.000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem Fahrrad. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

2. Handydiebstahl,

Limburg, Brüsseler Straße Donnerstag, 08.08.2024, 18:20 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend wurde in einem Schnellrestaurant in Limburg ein Handy entwendet. Gegen 18:20 Uhr saß eine 18-jährige Frau zusammen mit Freundinnen in einem Fast Food Restaurant in der Brüsseler Straße. Ein unbekannter Täter kam an den Tisch der Geschädigten und griff plötzlich in ihr Essen. Kurz darauf fiel der 18-Jährigen auf, dass ihr Handy vom Tisch gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

3. Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle, Elbtal, Siegener Straße Freitag, 09.08.2024, 04:38 Uhr

(ms) Am frühen Freitagmorgen wurde in Elbtal eine Tankstelle überfallen. Gegen 04:20 Uhr fuhr aus Richtung Limburg kommend ein schwarzer Audi mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände einer Tankstelle in der Siegener Straße. Unmittelbar danach betraten zwei vermummte männliche Personen das Geschäft, einer der Täter hielt eine Schusswaffe in der Hand und bedrohte eine 57-jährige Mitarbeiterin. Die Männer forderten die Frau dazu auf, ihnen Bargeld auszuhändigen und den Tresor zu öffnen. Sie gab an, keinen Schlüssel für den Safe sowie kein Geld griffbereit zu haben. Daraufhin verließen beide Täter die Tankstelle ohne Raubgut und flüchteten mit dem schwarzen Audi in Richtung Limburg. Der Räuber, welcher die Schusswaffe hielt wird als männlich, mindestens 180cm groß beschrieben, sehr kräftig gebaut, fast schon fettleibig. Er trug schwarze Kleidung, eine beige Hose, weiße Handschuhe, weiße Schuhe, eine pinke Umhängesporttasche, ein schwarzes Basecap und hatte eine schwarze Sturmhaube auf. Der zweite Täter konnte als männlich, sehr klein (circa 160cm) und sehr schmal beschrieben werden. Auch er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Umhängesporttasche, eine schwarze Cargohose, ein schwarzes Basecap und vermummte sein Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

