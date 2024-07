Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mercedes vor Fitnessstudio mutwillig beschädigt; ca. 15.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Als ein 21-Jähriger nach seinem Training am Montagabend zu seinem in Neckarau geparkten Mercedes zurückkehrte, stellte er mehrere tiefe Kratzer an dem Pkw fest. Der junge Mann parkte sein Fahrzeug zwischen 22:30 Uhr und 23:33 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Fitnessstudios in der Pfingstweidstraße ab. Der durch die Kratzer entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden derzeit ausgewertet. Täterhinweise sowie die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet deshalb Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter oder die Täterin geben können oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden.

