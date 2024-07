Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit Auto unterwegs und Passanten gefährdet

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag versuchte gegen 19:30 Uhr eine 65-Jährige mit ihrem Renault im Pfarrweg auf der Höhe der Kronauer Straße in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Trotz mehrfacher Versuche gelang ihr das nicht. Beim Rangieren stieß sie mehrfach mit der Front gegen einen geparkten Fiat. Beim Zurücksetzen prallte sie dann mit ihrem Auto gegen einen Zaun. Bei den Einparkversuchen soll die Frau laut Aussage von Zeugen beinahe einen E-Scooter-Fahrer sowie einen siebenjährigen Jungen angefahren haben. Die Höhe des von ihr verursachten Sachschadens steht bislang nicht fest. Die von den Zeugen alarmierte Streife des Polizeireviers Wiesloch überprüfte die Fahrtüchtigkeit der 65-Jährigen. Dabei zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille an. Die Unfallfahrerin musste ihren Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

