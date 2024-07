POL-MA: Heidelberg: Nach Unfall starker Rückstau auf B37

Heidelberg (ots) - Am Montagabend kurz nach 22 Uhr bemerkte eine Passantin einen Mann in der Hauptstraße, welcher sich mit einer Säge an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Die Frau informierte eine Streife, welche zufällig in der Nähe war. Als die Beamten den Verdächtigen ansprachen, konnte dieser keine schlüssige Erklärung für das aufgesägte Schloss liefern. Das Fahrrad sowie das Tatwerkzeug wurden ...

