Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots)

Am Montagabend kurz nach 22 Uhr bemerkte eine Passantin einen Mann in der Hauptstraße, welcher sich mit einer Säge an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Die Frau informierte eine Streife, welche zufällig in der Nähe war. Als die Beamten den Verdächtigen ansprachen, konnte dieser keine schlüssige Erklärung für das aufgesägte Schloss liefern. Das Fahrrad sowie das Tatwerkzeug wurden schließlich sichergestellt. Der 60-jährige Mann musste den Polizisten auf das Revier folgen, wo noch erkennungsdienstliche Maßnahmen getroffen wurden. Gegen ihn wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell