Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 64-Jähriger ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Samstag befand sich ein 64-Jähriger auf dem Zugang zu den Bahnsteigen im Hauptbahnhof, um nach herrenlosen Pfandflaschen zu suchen. Gegen 20:30 Uhr wurde er plötzlich von hinten gestoßen und ein Unbekannter drückte einen messerähnlichen Gegenstand gegen seinen Bauch. Darauf folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 64-Jährigen und dem Unbekannten. In dessen Verlauf wurde der 64-Jährige seines Mobiltelefons sowie mehrerer Dokumente und eines Geldscheins beraubt. Das Telefon reichte der Tatverdächtige an einen Dritten weiter, welcher das Telefon umgehend in einen Mülleimer warf. Anschließend flüchteten der Angreifer und sein Begleiter. Glücklicherweise wurde der 64-jährige bei dem Überfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Der mutmaßliche Haupttäter wird als 160 cm groß, schlank und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze, glatte Haare. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, Turnschuhen und einem grauen T-Shirt, welches bei der Auseinandersetzung zerrissen wurde. Sein Begleiter war 170-180 cm groß und ungefähr 30 Jahre. Er hatte eine Glatze und trug ein schwarzes T-Shirt. Beide Personen entsprachen vom äußeren Erscheinungsbild dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell